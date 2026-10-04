Махер — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна Ф-1: команды озадачены тем, что произошло

Авторитетный автоспортивный журналист и инсайдер Томас Махер высказался о проблемах с силовыми установками, с которыми столкнулись команды Формулы-1 во время прогревочного круга отложенного старта Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Команды озадачены тем, что произошло: все силовые установки «Феррари», одна «Ред Булл» и одна силовая установка «Ауди» пострадали на том прогревочном круге. Источники предполагают, что ударили проблемы с программным обеспечением», — написал Махер в социальной сети Х.

Во время прогревочного круга 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» не смог тронуться с места, столкнувшись с проблемами в программном обеспечении силовой установки. Он смог поехать тогда, когда пелотон проехал круг и был вынужден догонять их.