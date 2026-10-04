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Махер — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна Ф-1: команды озадачены тем, что произошло

Махер — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна Ф-1: команды озадачены тем, что произошло
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Авторитетный автоспортивный журналист и инсайдер Томас Махер высказался о проблемах с силовыми установками, с которыми столкнулись команды Формулы-1 во время прогревочного круга отложенного старта Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Команды озадачены тем, что произошло: все силовые установки «Феррари», одна «Ред Булл» и одна силовая установка «Ауди» пострадали на том прогревочном круге. Источники предполагают, что ударили проблемы с программным обеспечением», — написал Махер в социальной сети Х.

Во время прогревочного круга 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» не смог тронуться с места, столкнувшись с проблемами в программном обеспечении силовой установки. Он смог поехать тогда, когда пелотон проехал круг и был вынужден догонять их.

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