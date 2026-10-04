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«Многих, как Ферстаппен, предупреждали». Эксперт — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна

«Многих, как Ферстаппен, предупреждали». Эксперт — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна
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47-летний британский автогонщик, чемпион мира по гонкам на выносливость, экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о проблемах команд с силовыми установками на прогревочном круге Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Тесты в Формуле-1 ограничены. Мы были там на предсезонных тестах, когда было сухо, и ожидали много драмы и трудностей с этими невероятно сложными, но блестящими гибридными силовыми установками, и это развернулось — вспомните Оскара Пиастри на формировочном круге в Мельбурне, попавшего в аварию из-за странной фазы использования энергии двигателя.

Все эти ситуации были улажены. Это Формула-1, здесь быстрый прогресс. Вот что я люблю в Формуле-1. На сухой трассе с множеством возможностей тестировать эти системы и доводить их до совершенства. Вспомните «Феррари» со стартами в начале года, и мы списывали это на маленькую турбину. Это было не так. Это было потому, что другие команды были не так хорошо подготовлены. Сейчас мы видим меньше этого, если вообще видим.

Дайте им достаточно возможностей, и Формула-1 блестяще пробьётся инженерным путём к совершенству или настолько близко, насколько возможно. Это первый раз, когда мы увидели это в мокрых условиях. Я ожидал этого, если честно, и думал, что пострадает больше, чем одна силовая установка. Других гонщиков, таких как [Макс] Ферстаппен, предупреждали о необходимости держать высокие обороты, чтобы турбина оставалась раскрученной и не попасть в ловушку регламента о контроле тяги», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.

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