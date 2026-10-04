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Гран-при Бахрейна Ф-1 в Малайзии начнётся в 11:33 мск

Гран-при Бахрейна Ф-1 в Малайзии начнётся в 11:33 мск
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Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что основная гонка 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна на автодроме «Сепанг» в Малайзии начнётся в 11:33 мск.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Изначально гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за сильного дождя на автодроме в Малайзии старт был отложен. Затем заезд должен был стартовать в 10:40 мск, но часть машин столкнулась с техническими проблемами с силовыми установками, из-за чего были вывешены красные флаги, а пилоты вернулись на пит-лейн.

С поула гонку начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

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