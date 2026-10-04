Гран-при Бахрейна Ф-1 в Малайзии начнётся в 11:33 мск

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что основная гонка 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна на автодроме «Сепанг» в Малайзии начнётся в 11:33 мск.

Изначально гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за сильного дождя на автодроме в Малайзии старт был отложен. Затем заезд должен был стартовать в 10:40 мск, но часть машин столкнулась с техническими проблемами с силовыми установками, из-за чего были вывешены красные флаги, а пилоты вернулись на пит-лейн.

С поула гонку начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».