Макс Ферстаппен рассмеялся из-за проблем команд во время прогревочного круга ГП Бахрейна

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», во время прогревочного круга, из-за которого в очередной раз был отложен старт, рассмеялся из-за проблем в пелотоне.

«Вы только посмотрите на это (смеётся)», — сказал Макс по радио.

Во время прогревочного круга проблемы возникли у Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Эстебана Окона («Хаас»), которые встали на старт-финишной прямой.

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что основная гонка 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна на автодроме «Сепанг» в Малайзии начнётся в 11:33 мск.

Макс начнёт заезд с поул-позиции. Вторым на решётке располагается Хэмилтон.