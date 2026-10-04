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Макс Ферстаппен рассмеялся из-за проблем команд во время прогревочного круга ГП Бахрейна

Макс Ферстаппен рассмеялся из-за проблем команд во время прогревочного круга ГП Бахрейна
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29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», во время прогревочного круга, из-за которого в очередной раз был отложен старт, рассмеялся из-за проблем в пелотоне.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Вы только посмотрите на это (смеётся)», — сказал Макс по радио.

Во время прогревочного круга проблемы возникли у Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Эстебана Окона («Хаас»), которые встали на старт-финишной прямой.

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что основная гонка 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна на автодроме «Сепанг» в Малайзии начнётся в 11:33 мск.

Макс начнёт заезд с поул-позиции. Вторым на решётке располагается Хэмилтон.

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