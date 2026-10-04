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У Ферстаппена застрял гвоздь в промежуточной резине на пит-лейне

У Ферстаппена застрял гвоздь в промежуточной резине на пит-лейне
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У 29-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл», застрял гвоздь на пит-лейне в дождевой шине на Гран-при Бахрейна. Между Максом и его гоночным инженером произошёл следующий диалог.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Ферстаппен: В моей шине гвоздь.
Ламбьязе: Передняя левая?
Макс: Передняя левая.
Ламбьязе: Спасибо.

Напомним, что Ферстаппен начнёт гонку в Малайзии с поул-позиции. На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третьим в гонку отправится лидер сезона-2026 итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес».

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