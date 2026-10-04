У Ферстаппена застрял гвоздь в промежуточной резине на пит-лейне

У 29-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл», застрял гвоздь на пит-лейне в дождевой шине на Гран-при Бахрейна. Между Максом и его гоночным инженером произошёл следующий диалог.

Ферстаппен: В моей шине гвоздь.

Ламбьязе: Передняя левая?

Макс: Передняя левая.

Ламбьязе: Спасибо.

Напомним, что Ферстаппен начнёт гонку в Малайзии с поул-позиции. На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третьим в гонку отправится лидер сезона-2026 итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес».