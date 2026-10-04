«Вещи, которых не видели в этом году». Вольф — о проблемах «Мерседеса» в Малайзии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о проблемах, с которыми столкнулся коллектив на 16-м этапе Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Похоже, у нас очень высокое аэродинамическое сопротивление, потому что это первый раз, когда мы теряем много времени на прямых, особенно против Макса.

А затем в медленных поворотах мы не можем повернуть машину. Там просто слишком много недостаточной поворачиваемости. Так что в целом это вещи, которых мы не видели в этом году», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

На момент публикации новости лидером гонки является Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл идут вторым и третьим.