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«Вещи, которых не видели в этом году». Вольф — о проблемах «Мерседеса» в Малайзии

«Вещи, которых не видели в этом году». Вольф — о проблемах «Мерседеса» в Малайзии
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о проблемах, с которыми столкнулся коллектив на 16-м этапе Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Похоже, у нас очень высокое аэродинамическое сопротивление, потому что это первый раз, когда мы теряем много времени на прямых, особенно против Макса.

А затем в медленных поворотах мы не можем повернуть машину. Там просто слишком много недостаточной поворачиваемости. Так что в целом это вещи, которых мы не видели в этом году», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

На момент публикации новости лидером гонки является Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл идут вторым и третьим.

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