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Фото: Антонелли сбил столбик на въезде на пит-лейн в Малайзии

Фото: Антонелли сбил столбик на въезде на пит-лейн в Малайзии
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20-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», сбил столбик, разграничивающий трассу и въезд на пит-лейн.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Фото: Кадр из трансляции

При этом столбик на въезде на пит-лейн на трассе «Сепанг» в Малайзии, где в этом году проходит Гран-при Бахрейна, был перенесён после проблем, которые он вызвал в пятничных тренировках, где допустил ошибку напарник Антонелли — Джордж Расселл.

Если пилот ошибается и выезжает за столбик — он обязан проехать через пит-лейн.

На момент публикации новости лидером гонки является Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл идут вторым и третьим.

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