Фото: Антонелли сбил столбик на въезде на пит-лейн в Малайзии

20-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», сбил столбик, разграничивающий трассу и въезд на пит-лейн.

Фото: Кадр из трансляции

При этом столбик на въезде на пит-лейн на трассе «Сепанг» в Малайзии, где в этом году проходит Гран-при Бахрейна, был перенесён после проблем, которые он вызвал в пятничных тренировках, где допустил ошибку напарник Антонелли — Джордж Расселл.

Если пилот ошибается и выезжает за столбик — он обязан проехать через пит-лейн.

На момент публикации новости лидером гонки является Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл идут вторым и третьим.