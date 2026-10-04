Ферстаппен — победитель ГП Бахрейна в Малайзии, Антонелли — второй, Хэмилтон — третий

В воскресенье, 4 октября, состоялся 16-й этап сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии. Победу одержал 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым финишировал лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Старт гонки дважды переносился. Сначала с 10:00 мск на 10:40 из-за сильного ливня, но во время прогревочного круга возникли проблемы с двигателями машин и заезд начался в 11:33 мск.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Результаты гонки

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 55 кругов.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.307.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +4.919.

4. Шарль Леклер («Феррари») +7.258.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +8.571.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +9.454.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +12.753.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +13.372.

9. Ландо Норрис («Макларен») +13.993.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +15.928.

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +17.404.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +18.052.

13. Франко Колапинто («Альпин») +18.997.

14. Оливер Берман («Хаас») +22.305.

15. Эстебан Окон («Хаас») +22.532.

16. Пьер Гасли («Альпин») +23.315.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +25.431.

18. Габриэл Бортолето («Ауди») +28.233.

19. Серхио Перес («Кадиллак») +29.310.

20. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл.

21. Алекс Албон («Уильямс») — сошёл.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — сошёл.