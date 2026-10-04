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Формула-1 — Гран-при Бахрейна 2026 — результаты гонки

Ферстаппен — победитель ГП Бахрейна в Малайзии, Антонелли — второй, Хэмилтон — третий
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В воскресенье, 4 октября, состоялся 16-й этап сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии. Победу одержал 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым финишировал лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Старт гонки дважды переносился. Сначала с 10:00 мск на 10:40 из-за сильного ливня, но во время прогревочного круга возникли проблемы с двигателями машин и заезд начался в 11:33 мск.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Результаты гонки

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 55 кругов.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.307.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +4.919.
4. Шарль Леклер («Феррари») +7.258.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +8.571.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +9.454.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +12.753.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +13.372.
9. Ландо Норрис («Макларен») +13.993.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +15.928.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +17.404.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +18.052.
13. Франко Колапинто («Альпин») +18.997.
14. Оливер Берман («Хаас») +22.305.
15. Эстебан Окон («Хаас») +22.532.
16. Пьер Гасли («Альпин») +23.315.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +25.431.
18. Габриэл Бортолето («Ауди») +28.233.
19. Серхио Перес («Кадиллак») +29.310.
20. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл.
21. Алекс Албон («Уильямс») — сошёл.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — сошёл.

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