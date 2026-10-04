Фото: Джордж Расселл сошёл за пять кругов до финиша ГП Бахрейна под сейфти-каром
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», за пять кругов до финиша сошёл с Гран-при Бахрейна, который проходит на автодроме «Сепанг» в Малайзии.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
Фото: Кадр из трансляции
Из-за схода Алекса Албона из «Уильямса» на трассе появилась машина безопасности и пилоты несколько кругов ехали за ней. Расселл, который шёл третьим, за пять кругов до финиша встал на обочине на старт-финишной прямой из-за проблем с силовой установкой.
На момент публикации новости машина безопасности всё ещё на трассе. Лидером гонки является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым идёт напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.
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