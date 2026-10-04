Фото: Джордж Расселл сошёл за пять кругов до финиша ГП Бахрейна под сейфти-каром

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», за пять кругов до финиша сошёл с Гран-при Бахрейна, который проходит на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Фото: Кадр из трансляции

Из-за схода Алекса Албона из «Уильямса» на трассе появилась машина безопасности и пилоты несколько кругов ехали за ней. Расселл, который шёл третьим, за пять кругов до финиша встал на обочине на старт-финишной прямой из-за проблем с силовой установкой.

На момент публикации новости машина безопасности всё ещё на трассе. Лидером гонки является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым идёт напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.