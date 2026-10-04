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Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2026

Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2026
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29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», одержал первую победу в сезоне-2026, финишировав первым на 16-м этапе Гран-при Бахрейна, который состоялся на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Нидерландец завоевал поул в квалификации и стартовал первым в гонке. На старте Макс проиграл две позиции пилотам «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу. В течение гонки Макс вернул себе лидерство и довёл заезд до победы.

Вторым финишировал Андреа Кими Антонелли. Третьим гонку закончил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из команды «Феррари».

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