Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2026

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», одержал первую победу в сезоне-2026, финишировав первым на 16-м этапе Гран-при Бахрейна, который состоялся на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Нидерландец завоевал поул в квалификации и стартовал первым в гонке. На старте Макс проиграл две позиции пилотам «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу. В течение гонки Макс вернул себе лидерство и довёл заезд до победы.

Вторым финишировал Андреа Кими Антонелли. Третьим гонку закончил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из команды «Феррари».