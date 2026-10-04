Макс Ферстаппен отреагировал на первую победу в сезоне-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») отреагировал на первую победу в сезоне-2026 на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Очень приятно одержать победу, учитывая то, как начался год, мы добились большого прогресса. Я невероятно горжусь всей командой. Гонка получилась очень насыщенной. На первом прогревочном круге под дождём у меня пропала мощность, нужно было подождать, чтобы она вернулась. Стартовать на промежуточных было верным решением, и после этого мы шаг за шагом вышли вперёд. С этого момента вели свою собственную гонку и удержали ситуацию под контролем, когда выехал автомобиль безопасности. То, что нам удалось выиграть гонку в первый год со своим собственным двигателем, это выдающееся достижение», — сказал Макс после гонки.