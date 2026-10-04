15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен отреагировал на первую победу в сезоне-2026

Макс Ферстаппен отреагировал на первую победу в сезоне-2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») отреагировал на первую победу в сезоне-2026 на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Очень приятно одержать победу, учитывая то, как начался год, мы добились большого прогресса. Я невероятно горжусь всей командой. Гонка получилась очень насыщенной. На первом прогревочном круге под дождём у меня пропала мощность, нужно было подождать, чтобы она вернулась. Стартовать на промежуточных было верным решением, и после этого мы шаг за шагом вышли вперёд. С этого момента вели свою собственную гонку и удержали ситуацию под контролем, когда выехал автомобиль безопасности. То, что нам удалось выиграть гонку в первый год со своим собственным двигателем, это выдающееся достижение», — сказал Макс после гонки.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2026
Материалы по теме
Какой же позор в Формуле-1! Её распиаренные моторы заглючили под дождём
Какой же позор в Формуле-1! Её распиаренные моторы заглючили под дождём
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android