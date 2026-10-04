«Поздравляю Ферстаппена». Антонелли прокомментировал второе место в Малайзии

20-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», прокомментировал финиш на второй позиции на Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Поздравляю Макса с отличным уикендом. Второе место — это был максимум возможного для нас. Нам есть над чем поработать — в этот раз у нас возникло больше проблем, чем обычно, но я всё равно рад занять второе место. Это был потрясающий уикенд, благодарю болельщиков, надеюсь, в будущем мы вернёмся в Малайзию», — сказал Антонелли после гонки.

Антонелли начинал гонку третьим, но после старта вышел в лидеры заезда. К середине гонки уступил позицию Ферстаппену.