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«Поздравляю Ферстаппена». Антонелли прокомментировал второе место в Малайзии

«Поздравляю Ферстаппена». Антонелли прокомментировал второе место в Малайзии
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20-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», прокомментировал финиш на второй позиции на Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Поздравляю Макса с отличным уикендом. Второе место — это был максимум возможного для нас. Нам есть над чем поработать — в этот раз у нас возникло больше проблем, чем обычно, но я всё равно рад занять второе место. Это был потрясающий уикенд, благодарю болельщиков, надеюсь, в будущем мы вернёмся в Малайзию», — сказал Антонелли после гонки.

Антонелли начинал гонку третьим, но после старта вышел в лидеры заезда. К середине гонки уступил позицию Ферстаппену.

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