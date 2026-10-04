Хэмилтон — о старте на «софте» в Малайзии: думал, гонка для меня окончена

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на третье место на Гран-при Бахрейна.

«Мои поздравления Максу. Мы приняли очевидно неверное решение [стартовать на сликах] в начале заезда. Я видел, как соперники уезжали, затем заметил на экране, что я отстаю уже на минуту. Думал, что гонка для на этом окончена. Но я продолжил бороться, парни отлично сработали с пит-стопами. Было много смен шин, много борьбы. Если честно, за все годы, что сюда приезжали, эта гонка была лучшей. И в первую очередь благодаря болельщикам. Так что большое всем спасибо», — сказал Хэмилтон после гонки.