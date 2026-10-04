«Ред Булл» одержал первую победу в истории команды с собственным двигателем

Команда Формулы-1 «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна — 2026, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии, одержала первую победу в своей истории, использовав двигатель, который был разработан непосредственно коллективом.

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен финишировал первым в Малайзии.

Перед тем, как «Ред Булл» совместно с «Фордом» создал собственную силовую установку для сезона-2026, команда использовала за свою историю двигатели следующих производителей: «Консворт», «Феррари», «Рено», «Хонда», а также выступала с двигателями TAG Heuer, созданными «Рено».