Ферстаппен одерживает победы в Формуле-1 на протяжении 11 сезонов подряд

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», после триумфа на Гран-при Бахрейна продлил свою серию побед в «Королевских гонках», он выигрывает по минимум одному этапу 11 сезонов подряд.

Победы Макса Ферстаппена в течение 11 сезонов подряд:

1. Сезон-2016 — одна.

2. Сезон-2017 — две.

3. Сезон-2018 — две.

4. Сезон-2019 — три.

5. Сезон-2020 — две.

6. Сезон-2021 — 10.

7. Сезон-2022 — 15.

8. Сезон-2023 — 19.

9. Сезон-2024 — девять.

10. Сезон-2025 — восемь,

11. Сезон-2026* — одна.

* — сезон ещё не закончился.

Вторым в гонке в Малайзии финишировал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари».