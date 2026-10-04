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Ферстаппен одерживает победы в Формуле-1 на протяжении 11 сезонов подряд

Ферстаппен одерживает победы в Формуле-1 на протяжении 11 сезонов подряд
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29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», после триумфа на Гран-при Бахрейна продлил свою серию побед в «Королевских гонках», он выигрывает по минимум одному этапу 11 сезонов подряд.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Победы Макса Ферстаппена в течение 11 сезонов подряд:

1. Сезон-2016 — одна.
2. Сезон-2017 — две.
3. Сезон-2018 — две.
4. Сезон-2019 — три.
5. Сезон-2020 — две.
6. Сезон-2021 — 10.
7. Сезон-2022 — 15.
8. Сезон-2023 — 19.
9. Сезон-2024 — девять.
10. Сезон-2025 — восемь,
11. Сезон-2026* — одна.
* — сезон ещё не закончился.

Вторым в гонке в Малайзии финишировал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари».

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