Ландо Норрис вызван к стюардам за свои действия под машиной безопасности в Малайзии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за свои действия под машиной безопасности в концовке гонки Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Норрис поздно затормозил, пока на трассе была машина безопасности, и объехал часть пелотона, вылетев в гравий.

Стюарды в своём заявлении сообщили, что расследование ведётся по факту нестабильного вождения при машине безопасности, покидания трассы и небезопасного возвращения и/или обгона другой машины за машиной безопасности в 18:08 по местному времени.

Алекс Албон («Уильямс») также вызван к стюардам по аналогичному обвинению.

Хотя Албон сошёл ранее в гонке, его штраф может быть перенесён на следующий уикенд Гран-при Сингапура.