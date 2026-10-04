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Ландо Норрис вызван к стюардам за свои действия под машиной безопасности в Малайзии

Ландо Норрис вызван к стюардам за свои действия под машиной безопасности в Малайзии
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за свои действия под машиной безопасности в концовке гонки Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Норрис поздно затормозил, пока на трассе была машина безопасности, и объехал часть пелотона, вылетев в гравий.

Стюарды в своём заявлении сообщили, что расследование ведётся по факту нестабильного вождения при машине безопасности, покидания трассы и небезопасного возвращения и/или обгона другой машины за машиной безопасности в 18:08 по местному времени.

Алекс Албон («Уильямс») также вызван к стюардам по аналогичному обвинению.

Хотя Албон сошёл ранее в гонке, его штраф может быть перенесён на следующий уикенд Гран-при Сингапура.

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