Макс Ферстаппен сравнялся с Шумахером по количеству побед за одну команду

После своей победы на 16-м этапе Формулы-1 Гран-при Бахрейна 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») сравнялся по количеству побед с легендарным 57-летним немцем и семикратным обладателем титула Михаэлем Шумахером в составе «Феррари».

На счету Ферстаппена после триумфа на автодроме «Сепанг» в Малайзии 72 победы, каждую из которых он одержал в команде «Ред Булл». У легендарного немца 91 триумф в Формуле-1, 72 из которых он одержал в составе «Феррари», а ещё 19 — в «Бенеттоне».

После своей победы на Гран-при Бахрейна Макс выигрывает как минимум один этап на протяжении 11 сезонов.