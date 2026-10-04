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Макс Ферстаппен сравнялся с Шумахером по количеству побед за одну команду

Макс Ферстаппен сравнялся с Шумахером по количеству побед за одну команду
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После своей победы на 16-м этапе Формулы-1 Гран-при Бахрейна 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») сравнялся по количеству побед с легендарным 57-летним немцем и семикратным обладателем титула Михаэлем Шумахером в составе «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

На счету Ферстаппена после триумфа на автодроме «Сепанг» в Малайзии 72 победы, каждую из которых он одержал в команде «Ред Булл». У легендарного немца 91 триумф в Формуле-1, 72 из которых он одержал в составе «Феррари», а ещё 19 — в «Бенеттоне».

После своей победы на Гран-при Бахрейна Макс выигрывает как минимум один этап на протяжении 11 сезонов.

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