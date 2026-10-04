«Остаётся только смеяться». Расселл — о сходе на ГП Бахрейна в Малайзии

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал свой сход на Гран-при Бахрейна за пять кругов до финиша, когда он шёл третьим.

«Причины схода? По сути, остаётся только смеяться. Я уже за гранью разочарования. Это случалось так много раз в этом сезоне. Это действительно обидно, но мы просто продолжаем бороться. Просто продолжаем пытаться двигаться вперёд. Подиум казался уже очень определённым явлением. Солидная гонка, не потрясающая, но солидная. Это не первый раз, так что я уже довольно привык к этому чувству и этим вопросам», — приводит слова Расселла Sky Sports.