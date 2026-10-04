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Вольф прокомментировал сход Расселла на ГП Бахрейна

Вольф прокомментировал сход Расселла на ГП Бахрейна
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал сход Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Это отказ силовой установки. Это не было вызвано машиной безопасности. Мы ещё не оценивали. Я так сильно раздосадован. Прежде всего у нас не было скорости, на которую мы надеялись перед уикендом, так что предстоит много домашней работы, чтобы восстановиться, уверен, что мы это сделаем.

А затем гонка буквально, если учесть борьбу с Льюисом позади, пошла против нас. У нас было такое преимущество, одна VSC, две машины безопасности — неудачнее и быть не могло. И чтобы сделать хуже, [произошёл] отказ силовой установки за несколько кругов до конца у Джорджа, что ужасно для его борьбы в чемпионате и совсем не хорошо для наших очков в Кубке конструкторов. Как бы я ни любил быть здесь, когда смотрю на чистые гонки, — это один из моих худших опытов, если честно», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

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