Вольф прокомментировал сход Расселла на ГП Бахрейна

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал сход Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна.

«Это отказ силовой установки. Это не было вызвано машиной безопасности. Мы ещё не оценивали. Я так сильно раздосадован. Прежде всего у нас не было скорости, на которую мы надеялись перед уикендом, так что предстоит много домашней работы, чтобы восстановиться, уверен, что мы это сделаем.

А затем гонка буквально, если учесть борьбу с Льюисом позади, пошла против нас. У нас было такое преимущество, одна VSC, две машины безопасности — неудачнее и быть не могло. И чтобы сделать хуже, [произошёл] отказ силовой установки за несколько кругов до конца у Джорджа, что ужасно для его борьбы в чемпионате и совсем не хорошо для наших очков в Кубке конструкторов. Как бы я ни любил быть здесь, когда смотрю на чистые гонки, — это один из моих худших опытов, если честно», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.