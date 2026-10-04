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Только три пилота побеждали в течение 11+ сезонов Ф-1

Только три пилота побеждали в течение 11+ сезонов Ф-1
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В истории Формулы-1 есть только три пилота, которые побеждали на Гран-при в течение 11 и более сезонов подряд.

Это достижение установил 57-летний немецкий легендарный гонщик и семикратный чемпион «Королевских гонок» Михаэль Шумахер, который, выступая за «Бенеттон» и «Феррари», одерживал победы в каждом из сезонов с 1992 по 2006 год.

Вторым это достижение покорилось другому семикратному чемпиону — нынешнему пилоту «Феррари» британцу Льюису Хэмилтону, который, выступая за «Макларен» и «Мерседес», побеждал на Гран-при с 2007 по 2021 год.

Третьим стал 29-летний четырёхкратный чемпион из Нидерландов Макс Ферстаппен, одерживающий победы с 2016 по 2026 год, его серия ещё не прекратилась.

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