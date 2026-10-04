Хэмилтон — о тактике «Феррари» в Малайзии: сейфти-кар был благословением

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о тактике команды на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«У меня смешанные эмоции. С одной стороны, я действительно очень благодарен, что вернулся на подиум. А с другой стороны, с учётом споров, которые мы вели за кулисами, увидеть, как с машин впереди и позади снимают чехлы — они на дождевых, а мы на сликах, и трасса такая сложная и опасная в начале, это определённо… моё сердце упало, и я подумал: «Гонка окончена».

Затем они сказали мне: «Поедем на пит-стоп?» А я: «Нет, мы уже приняли решение, придётся с ним жить. И мы останемся здесь, пока этf чёртова трасса не высохнет». В конце концов асфальт высох, и тогда я просто не опускал головы, просто продолжал атаковать, просто не сдавался. Я определённо не ожидал вернуться на третью строчку. Безумие думать, когда мы отставали более чем на минуту.

Трасса сохла так долго. Обычно моросит, и она высыхает сразу, потому что здесь так жарко, но, к сожалению, этого не происходило довольно долго. Но команда хорошо справилась с пит-стопами. Хотел бы я, чтобы у нас было больше времени и возможностей уйти дальше вперёд. Но та машина безопасности в конце была благословением, она позволила мне попасть на подиум», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.