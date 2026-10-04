«Худшее решение». Колапинто — о старте на «софте» на ГП Бахрейна

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто остался недоволен тактикой «Альпин» стартовать на мягких шинах на Гран-при Бахрейна.

«Старт на мягких шинах? Мы полностью потеряли сцепление и нас просто разворачивало на старте. Машина не ехала вперёд. Как жаль, это было неверное решение. Приходилось сильно рисковать, чтобы ехать быстро на сликах, а мы уже проиграли гонку, нам приходилось ждать машины безопасности. Я не рисковал так сильно.

Жаль, что это решение стоило нам так дорого, иначе это была бы хорошая гонка. Это было неверное решение и худшее из тех, что мы могли принять. Трасса так и не высохла, это невероятно. Я думал, она высохнет за три-четыре круга. А она просто больше не сохла. Не понимаю, много невезения. Мы должны работать на будущее, чтобы, когда это случится снова, приняли лучшее решение», — приводит слова Колапинто ESPN.