Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 84 очка

В личном зачёте Формулы-1 преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли над Джорджем Расселлом после схода британского пилота на Гран-при Бахрейна достигло 84 очков. При этом сам Расселл теперь лишь на 22 балла опережает Льюиса Хэмилтона. Тем временем на четвёртую позицию поднялся Шарль Леклер, который опередил Ландо Норриса, а Макс Ферстаппен сохраняет за собой шестую строчку, имея равные очки с британцем.

Отметим также, что Фернандо Алонсо отыграл сразу две позиции — испанец опередил Карлоса Сайнса и Алекса Албона и вышел на 17-е место.

Формула-1. Личный зачёт после ГП Бахрейна:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 320 очков.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 236.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 214.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 191.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 188.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 188.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 128.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 96.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 65.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.

13. Оливер Берман («Хаас») — 20.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» девять очков, однако разрыв между двумя лидирующими командами по-прежнему огромный — 151 очко. Зато в борьбе за третье место «Макларен» и «Ред Булл» теперь разделяют лишь 18 баллов.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 556 очков.

2. «Феррари» — 405.

3. «Макларен» — 316.

4. «Ред Булл» — 298.

5. «Рейсинг Буллз» — 90.

6. «Альпин» — 68.

7. «Хаас» — 27.

8. «Ауди» — 17.

9. «Уильямс» — 12.

10. «Астон Мартин» — 7.

11. «Кадиллак» — 0.