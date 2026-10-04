Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 84 очка

В личном зачёте Формулы-1 преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли над Джорджем Расселлом после схода британского пилота на Гран-при Бахрейна достигло 84 очков. При этом сам Расселл теперь лишь на 22 балла опережает Льюиса Хэмилтона. Тем временем на четвёртую позицию поднялся Шарль Леклер, который опередил Ландо Норриса, а Макс Ферстаппен сохраняет за собой шестую строчку, имея равные очки с британцем.
Отметим также, что Фернандо Алонсо отыграл сразу две позиции — испанец опередил Карлоса Сайнса и Алекса Албона и вышел на 17-е место.
Формула-1. Личный зачёт после ГП Бахрейна:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 320 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 236.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 214.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 191.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 188.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 188.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 128.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 96.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 65.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 20.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» девять очков, однако разрыв между двумя лидирующими командами по-прежнему огромный — 151 очко. Зато в борьбе за третье место «Макларен» и «Ред Булл» теперь разделяют лишь 18 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 556 очков.
2. «Феррари» — 405.
3. «Макларен» — 316.
4. «Ред Булл» — 298.
5. «Рейсинг Буллз» — 90.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 27.
8. «Ауди» — 17.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 7.
11. «Кадиллак» — 0.