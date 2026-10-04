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Леклер — о «Феррари»: «Ред Булл» последовательно принимает правильные решения, мы — нет

Леклер — о «Феррари»: «Ред Булл» последовательно принимает правильные решения, мы — нет
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28-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о решении итальянского коллектива стартовать на Гран-при Бахрейна в дождевых условиях на мягких шинах.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Мы думали, что сделали правильный выбор в начале гонки, но мы ошиблись. Также верно и то, что другие команды, такие как «Ред Булл», последовательно принимают правильные решения в этих условиях, а мы — нет. Это то, над чем нам нужно работать», — приводит слова Леклера аккаунт La Gazzetta Ferrari в социальной сети Х.

Из-за старта на «софтах» Шарль и его напарник Льюис Хэмилтон после старта откатились в конец пелотона.

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