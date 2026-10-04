Леклер — о «Феррари»: «Ред Булл» последовательно принимает правильные решения, мы — нет

28-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о решении итальянского коллектива стартовать на Гран-при Бахрейна в дождевых условиях на мягких шинах.

«Мы думали, что сделали правильный выбор в начале гонки, но мы ошиблись. Также верно и то, что другие команды, такие как «Ред Булл», последовательно принимают правильные решения в этих условиях, а мы — нет. Это то, над чем нам нужно работать», — приводит слова Леклера аккаунт La Gazzetta Ferrari в социальной сети Х.

Из-за старта на «софтах» Шарль и его напарник Льюис Хэмилтон после старта откатились в конец пелотона.