Вассёр: хороший результат — если учесть, что на первом круге мы были 21-м и 22-м

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на результаты Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«В целом это хороший результат. Если учесть, что на первом круге мы были 21-м и 22-м, это очень сильное выступление. Выбор шин можно обсуждать долго. Но я думаю, 50% машин пошли на слики, 50% — на промежуточные — с пит-лейна у тебя нет общей картины трассы, и нелегко понять, какова точная ситуация, но, конечно, мы оказались не на той стороне.

У Шарля был контакт на первом круге, и нам пришлось заехать в боксы, чтобы поменять носовой обтекатель. Вернуться с этой позиции и финишировать третьим и четвёртым — это сильный результат для команды. Теперь нам нужно сделать следующий шаг, но я вполне доволен воскресным вечером, по крайней мере во второй половине мы проделали хорошую работу», — приводит слова Вассёра Sky Sports.