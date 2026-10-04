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Вассёр: хороший результат — если учесть, что на первом круге мы были 21-м и 22-м

Вассёр: хороший результат — если учесть, что на первом круге мы были 21-м и 22-м
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на результаты Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«В целом это хороший результат. Если учесть, что на первом круге мы были 21-м и 22-м, это очень сильное выступление. Выбор шин можно обсуждать долго. Но я думаю, 50% машин пошли на слики, 50% — на промежуточные — с пит-лейна у тебя нет общей картины трассы, и нелегко понять, какова точная ситуация, но, конечно, мы оказались не на той стороне.

У Шарля был контакт на первом круге, и нам пришлось заехать в боксы, чтобы поменять носовой обтекатель. Вернуться с этой позиции и финишировать третьим и четвёртым — это сильный результат для команды. Теперь нам нужно сделать следующий шаг, но я вполне доволен воскресным вечером, по крайней мере во второй половине мы проделали хорошую работу», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

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