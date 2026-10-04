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Алонсо раскритиковал ФИА за перенос старта ГП Бахрейна из-за проблем с двигателями

Алонсо раскритиковал ФИА за перенос старта ГП Бахрейна из-за проблем с двигателями
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44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», раскритиковал решение дирекции гонки перенести старт Гран-при Бахрейна из-за проблем с силовыми установками на прогревочном круге.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Помогли ли нам сходы спереди? В этой гонке скорее получилось так, что её начало — это была скорее помощь для машин, которые остановились на прогревочном круге, не так ли? Я впервые это вижу. У меня половина гонок в этом году была со сходами, и они никогда не останавливали гонку. Надеюсь, они сделают это в следующий раз, когда мы остановимся», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.

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