Алонсо раскритиковал ФИА за перенос старта ГП Бахрейна из-за проблем с двигателями

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», раскритиковал решение дирекции гонки перенести старт Гран-при Бахрейна из-за проблем с силовыми установками на прогревочном круге.

«Помогли ли нам сходы спереди? В этой гонке скорее получилось так, что её начало — это была скорее помощь для машин, которые остановились на прогревочном круге, не так ли? Я впервые это вижу. У меня половина гонок в этом году была со сходами, и они никогда не останавливали гонку. Надеюсь, они сделают это в следующий раз, когда мы остановимся», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.