Пиастри не послушал «Макларен» при выборе шин на старт Гран-при Бахрейна

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри самостоятельно принял решение начать гонку Гран-при Бахрейна в Малайзии на промежуточных шинах, а не на сликах. Об этом свидетельствуют радиопереговоры Пиастри и командного мостика во время двух прогревочных кругов на «Сепанге».

Пиастри, как и Ландо Норрису, поставили слики, когда во время прогревочного круга Оскар говорил по радио, что нужно перейти на промежуточную резину, то команда уверяла его, что правильнее остаться на шинах для сухого асфальта. Однако уже перед стартом Пиастри твёрдо заявил, что едет в боксы менять резину. А вот Норрис послушался команду и остался на сликах.

В итоге решение Пиастри оказалось более правильным: к девятому кругу гонки Оскар ехал 10-м, а Норрис — 15-м, при этом австралиец опережал британца на 40 секунд, располагая отрывом для пит-стопа.