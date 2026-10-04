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Томбасис прокомментировал проблемы с СУ, из-за которых перенесли старт ГП Бахрейна

Томбасис прокомментировал проблемы с СУ, из-за которых перенесли старт ГП Бахрейна
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Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис прокомментировал проблемы с двигателями машин Формулы-1 на прогревочном круге Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«В программном обеспечении установлены специальные настройки для гонок в дождевых условиях. Эти настройки необходимы для безопасности во время сессии, чтобы предотвращать резкие скачки мощности. В обеспечении произошёл сбой, из-за которого часть болидов во время движения на очень низкой скорости не имела возможности снова набрать скорость. Они ехали с очень низкой скоростью, а некоторые были вынуждены почти остановиться.

Мы были вынуждены дать красный флаг. Это не было проблемой команд. Нам нужно было обновить настройки и программное обеспечение, а затем передать эти обновления. Из-за этого и возникла пауза, но мы сделали всё очень быстро — примерно за 20 минут», — сказал Томбасис в эфире DAZN.

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