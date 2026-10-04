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ФИА опубликовала заявление из-за проблем с двигателями Ф-1 на ГП Бахрейна

ФИА опубликовала заявление из-за проблем с двигателями Ф-1 на ГП Бахрейна
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление из-за проблем с силовыми установками команд Формулы-1 на прогревочном круге Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«На прогревочном круге перед Гран-при Бахрейна в Малайзии беспрецедентное сочетание низких оборотов двигателя, условий с низким сцеплением, настроек управления энергией для дождливой погоды и конфигурации секторов трассы «Сепанг» привело к непреднамеренной потере мощности у ряда машин.

В результате технический департамент ФИА снял ограничение по лимиту энергии в затронутых секторах посредством обновлённого программного обеспечения, распространённого среди всех участников во время задержки гонки, вызванной сильным дождём. Это позволило командам внести необходимые изменения в силовую установку до начала гонки.

Эта проблема не была обнаружена ни ФИА, ни командами во время тестов или на кругах до стартовой решётки. ФИА совместно с командами и производителями силовых установок проведёт полный анализ этой ситуации», — говорится в заявлении.

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