ФИА опубликовала заявление из-за проблем с двигателями Ф-1 на ГП Бахрейна

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление из-за проблем с силовыми установками команд Формулы-1 на прогревочном круге Гран-при Бахрейна.

«На прогревочном круге перед Гран-при Бахрейна в Малайзии беспрецедентное сочетание низких оборотов двигателя, условий с низким сцеплением, настроек управления энергией для дождливой погоды и конфигурации секторов трассы «Сепанг» привело к непреднамеренной потере мощности у ряда машин.

В результате технический департамент ФИА снял ограничение по лимиту энергии в затронутых секторах посредством обновлённого программного обеспечения, распространённого среди всех участников во время задержки гонки, вызванной сильным дождём. Это позволило командам внести необходимые изменения в силовую установку до начала гонки.

Эта проблема не была обнаружена ни ФИА, ни командами во время тестов или на кругах до стартовой решётки. ФИА совместно с командами и производителями силовых установок проведёт полный анализ этой ситуации», — говорится в заявлении.