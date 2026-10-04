«От ямы в земле до победителя за 5 лет». Хорнер поздравил «Ред Булл» с победой в Малайзии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поздравил австрийский коллектив с победой на 16-м этапе сезона-2026 Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«От ямы в земле до победителя гонки за пять лет. Огромные поздравления Red Bull Ford Powertrains, Максу [Ферстаппену] и всей команде. Невероятное достижение!» — подписал изображение в социальных сетях Хорнер.

Победу в гонке одержал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Вторым финишировал лидер сезона Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Третьим гонку завершил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).