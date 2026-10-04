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«От ямы в земле до победителя за 5 лет». Хорнер поздравил «Ред Булл» с победой в Малайзии

«От ямы в земле до победителя за 5 лет». Хорнер поздравил «Ред Булл» с победой в Малайзии
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поздравил австрийский коллектив с победой на 16-м этапе сезона-2026 Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Фото: Скриншот из социальных сетей

«От ямы в земле до победителя гонки за пять лет. Огромные поздравления Red Bull Ford Powertrains, Максу [Ферстаппену] и всей команде. Невероятное достижение!» — подписал изображение в социальных сетях Хорнер.

Победу в гонке одержал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Вторым финишировал лидер сезона Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Третьим гонку завершил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

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