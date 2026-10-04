«Ферстаппен был непоколебим». Мекис — о первой победе «Ред Булл» в сезоне-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал победу на Гран-при Бахрейна.

«Да, знаете, это потрясающе, потрясающее чувство. Кажется, что прошло очень много времени с Абу-Даби в прошлом году (последняя победа «Ред Булл» и Ферстаппена. — Прим. «Чемпионата»), но на самом деле это всего лишь 16-я гонка. Это первая победа «Ред Булл» в качестве производителя как собственного шасси, так и силовой установки, первая победа для Red Bull Ford Powertrains. Это потрясающее начало нового приключения.

Победа Макса? Это здорово — сделать это таким образом, с таким сильным темпом в эти выходные. И я думаю, что Макс был непоколебим. Мы смотрим гонку за гонкой, но показали в Баку, что находимся очень близко к предельному темпу, надеюсь, сможем ещё немного это продержать», — приводит слова Мекиса RacingNews365.