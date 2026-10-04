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«Их сильнейший момент». Пиастри — об обновлениях «Ред Булл», установленных в Баку

«Их сильнейший момент». Пиастри — об обновлениях «Ред Булл», установленных в Баку
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») оценил темп команды на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

— И в целом с точки зрения чистого темпа, похоже, вы, ребята, немного отстали по сравнению с «Феррари» или даже «Ред Булл»?
— Да, я имею в виду… Думаю, «Ред Булл» был невероятно быстр здесь. Это был их сильнейший момент. То, что они обновили в машине в Баку, было большим шагом вперёд. В прошлые выходные, если бы не плохая квалификация, они бы… ну, Макс [Ферстаппен] почти выиграл гонку в любом случае, а в эти выходные он действительно выиграл. Так что они были очень сильны в последние два уикенда. Думаю, мы на уровне, схожем с «Феррари», но этого уровня недостаточно, чтобы бороться за победы. Нам нужно улучшаться, мы это знаем, сделаем всё возможное, чтобы обеспечить эту эволюцию, — приводит слова Пиастри аккаунт Info Oscar Piastri в социальной сети Х.

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