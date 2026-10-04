«Их сильнейший момент». Пиастри — об обновлениях «Ред Булл», установленных в Баку

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») оценил темп команды на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

— И в целом с точки зрения чистого темпа, похоже, вы, ребята, немного отстали по сравнению с «Феррари» или даже «Ред Булл»?

— Да, я имею в виду… Думаю, «Ред Булл» был невероятно быстр здесь. Это был их сильнейший момент. То, что они обновили в машине в Баку, было большим шагом вперёд. В прошлые выходные, если бы не плохая квалификация, они бы… ну, Макс [Ферстаппен] почти выиграл гонку в любом случае, а в эти выходные он действительно выиграл. Так что они были очень сильны в последние два уикенда. Думаю, мы на уровне, схожем с «Феррари», но этого уровня недостаточно, чтобы бороться за победы. Нам нужно улучшаться, мы это знаем, сделаем всё возможное, чтобы обеспечить эту эволюцию, — приводит слова Пиастри аккаунт Info Oscar Piastri в социальной сети Х.