Судьи вынесли решение по действиям Албона, в которого чуть не врезался Пиастри

Стюарды ФИА приняли решение не наказывать Алекса Албона («Уильямс») за эпизод с Оскаром Пиастри («Макларен») у въезда на пит-лейн на Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«Стюарды заслушали гонщика машины №23 (Александра Албона), гонщика машины №81 (Оскара Пиастри), представителей команд и просмотрели видео, бортовое видео и телеметрию. На подходе к въезду на пит-лейн Албон снизил скорость, что заставило Пиастри, который следовал близко позади, затормозить и предпринять действия во избежание столкновения. Столкновения или контакта не произошло.

Албон объяснил, что непосредственно перед въездом на пит-лейн он осознал, что находится за пределами требуемой дельта-скорости, и поэтому снизил скорость, чтобы соблюсти применимое требование по дельте. Пиастри подтвердил, выслушав объяснение Aлбона, что считает причину его действий понятной.

Хотя ситуация требовала значительной реакции со стороны Пиастри и потенциально могла перерасти в опасную, стюарды были удовлетворены тем, что действия Aлбона были предприняты в попытке соблюсти применимые требования по дельте, и он объяснил необычное снижение скорости в этом месте. Следовательно, его действия не являлись нестабильным или излишне опасным вождением в данных обстоятельствах.

Рассмотрев вопрос всесторонне, стюарды постановили, что нарушения не произошло, и, соответственно, дальнейших действий не предпринимают», — говорится в решении стюардов.