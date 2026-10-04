«С V8 таких проблем нет». Ферстаппен — о сбое в силовых установках на ГП Бахрейна Ф-1

29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал проблемы с силовыми установками, с которыми столкнулись различные коллективы на прогревочном круге Гран-при Бахрейн в Малайзии.

«Когда я выехал на прямую, я просто увидел около восьми-девяти машин, думаю, они ехали где-то 30 км/ч (смеётся). Но что ж, такое случается с этими двигателями. С V8 таких проблем нет», — сказал Ферстаппен в микст-зоне.

Макс одержал победу в гонке на автодроме «Сепанг». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») финишировал вторым.

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Видео: рекордсмены Формулы-1.