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«С V8 таких проблем нет». Ферстаппен — о сбое в силовых установках на ГП Бахрейна Ф-1

«С V8 таких проблем нет». Ферстаппен — о сбое в силовых установках на ГП Бахрейна Ф-1
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29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал проблемы с силовыми установками, с которыми столкнулись различные коллективы на прогревочном круге Гран-при Бахрейн в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Когда я выехал на прямую, я просто увидел около восьми-девяти машин, думаю, они ехали где-то 30 км/ч (смеётся). Но что ж, такое случается с этими двигателями. С V8 таких проблем нет», — сказал Ферстаппен в микст-зоне.

Макс одержал победу в гонке на автодроме «Сепанг». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») финишировал вторым.

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