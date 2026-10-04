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«Как в гонке Lego». Ферстаппен, Хэмилтон и Антонелли — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна

«Как в гонке Lego». Ферстаппен, Хэмилтон и Антонелли — о проблемах с СУ на ГП Бахрейна
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На пресс-конференции после Гран-при Бахрейна Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Феррари») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес») обсудили проблемы с силовыми установками, возникшие на прогревочном круге.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Макс: В этом и проблема. Эти двигатели настолько сложные, что в них внедрено много программного обеспечения, и когда происходит что-то подобное… Да, я активировал это первым, потом смотрю в зеркало и вижу: о, они чего-то от меня ждут или что…
Льюис: Это было как в гонке Lego.

Макс: Да, да, у нас была одинаковая скорость.
Льюис: Одинаковая скорость. Это была мощность Lego.

Антонелли: В какой-то момент мы ехали в пять машин в ряд на прямой, потому что не могли понять, что происходит.
Макс: Потом мы проехали круг, и я вижу, что другие машины всё ещё ползут, всё ещё… И я видел, как ты ползёшь один, ползёшь…
Льюис: Да, мне пришлось остановиться на трассе и снова завести машину.

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