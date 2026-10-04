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Норрис прокомментировал инцидент под сейфти-каром, когда почти врезался в Пиастри

Норрис прокомментировал инцидент под сейфти-каром, когда почти врезался в Пиастри
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал инцидент под сейфти-каром в концовке Гран-при Бахрейна, когда он не увидел затормозившую группу пилотов спереди и проехал мимо них в гравий, почти врезавшись в своего напарника Оскара Пиастри.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

— Что произошло на рестарте? Я имею в виду, ты почти влетел в Оскара [Пиастри]. Он замедлялся из-за того, что случилось с Расселлом? Это выглядело так.
— Эм, да, я просто не мог видеть со своей позиции, насколько они буквально просто остановились на гоночной траектории. Так что да, в конце концов, это моя работа — оценивать такие вещи. Но это была очень ненормальная ситуация. Так что, конечно, это выбило меня. Мне особо некого винить, кроме себя. Но в той ситуации я ничего больше не мог сделать, — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

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