Норрис прокомментировал инцидент под сейфти-каром, когда почти врезался в Пиастри

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал инцидент под сейфти-каром в концовке Гран-при Бахрейна, когда он не увидел затормозившую группу пилотов спереди и проехал мимо них в гравий, почти врезавшись в своего напарника Оскара Пиастри.

— Что произошло на рестарте? Я имею в виду, ты почти влетел в Оскара [Пиастри]. Он замедлялся из-за того, что случилось с Расселлом? Это выглядело так.

— Эм, да, я просто не мог видеть со своей позиции, насколько они буквально просто остановились на гоночной траектории. Так что да, в конце концов, это моя работа — оценивать такие вещи. Но это была очень ненормальная ситуация. Так что, конечно, это выбило меня. Мне особо некого винить, кроме себя. Но в той ситуации я ничего больше не мог сделать, — сказал Норрис в эфире Sky Sports.