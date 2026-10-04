«Теряю две десятые секунды каждый круг». Норрис — о проблемах с темпом

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о проблемах с темпом.

— Да, слики на старте, очевидно, сильно испортили твой день. Может, большая проблема — это решить вопрос со скоростью на прямых, который мучает вас уже пару этапов? Сможете ли вы решить это к Сингапуру?

— Понятия не имею. Я имею в виду, что команда пытается, но, знаешь, я теряю почти две десятые каждый круг. Две десятые на круг за 55 кругов. Это просто адски больно. Так что да, это делает мою жизнь чертовски сложной.

Но есть и другие вещи, знаешь, как сегодня — я мог бы выступить лучше. Так что я не могу просто списать всё на это. Это не просто оправдание. Но, знаешь, есть вещи, которые я могу делать лучше, и команда тоже может делать лучше, — сказал Норрис в эфире Sky Sports.