15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Теряю две десятые секунды каждый круг». Норрис — о проблемах с темпом

«Теряю две десятые секунды каждый круг». Норрис — о проблемах с темпом
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о проблемах с темпом.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

— Да, слики на старте, очевидно, сильно испортили твой день. Может, большая проблема — это решить вопрос со скоростью на прямых, который мучает вас уже пару этапов? Сможете ли вы решить это к Сингапуру?
— Понятия не имею. Я имею в виду, что команда пытается, но, знаешь, я теряю почти две десятые каждый круг. Две десятые на круг за 55 кругов. Это просто адски больно. Так что да, это делает мою жизнь чертовски сложной.

Но есть и другие вещи, знаешь, как сегодня — я мог бы выступить лучше. Так что я не могу просто списать всё на это. Это не просто оправдание. Но, знаешь, есть вещи, которые я могу делать лучше, и команда тоже может делать лучше, — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Норрис прокомментировал инцидент под сейфти-каром, когда почти врезался в Пиастри
Материалы по теме
Какой же позор в Формуле-1! Её распиаренные моторы заглючили под дождём
Какой же позор в Формуле-1! Её распиаренные моторы заглючили под дождём
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android