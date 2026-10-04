Хаджар назвал проблему, из-за которой не попал на подиум ГП Бахрейна

22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Ред Булл») отреагировал на пятое место на Гран-при Бахрейна.

«Несмотря на то что нам удалось финишировать пятыми, я разочарован. Машина ощущалась не так хорошо, как в предыдущие дни, а затем у меня пропала мощность после рестарта в конце на два круга. Если бы этого не случилось, я уверен, что был бы на подиуме. Несмотря на это, это был хороший общий результат для команды. Не могу дождаться, чтобы посмотреть данные и увидеть, что произошло, затем перегруппироваться и снова выйти на трассу в Сингапуре. Это трасса, которая мне действительно, действительно нравится, так что я, конечно, буду бороться за максимально возможный результат там», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.