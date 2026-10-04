Эванс — чемпион WRC сезона-2026 после аварии Сольберга на решающем этапе в Италии

В воскресенье, 4 октября, в окрестностях Альгеро завершился заключительный, 13-й этап чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Италии, по итогам которого своё первое чемпионство завоевал 37-летний британский гонщик Эльфин Эванс из команды Toyota Gazoo Racing WRT.

Эванс стал чемпионом WRC 2026 года после того, как Оливер Сольберг (Тoyota GR Yaris Rally2/Toyota Gazoo Racing WRT) разбился за два поворота до финиша в кульминации решающего отрезка. Сольберг смог завершить отрезок и одержать победу, но по итогам этапа Эванс завершил сезон с 243 очками, а Сольберг — с 238.

Фото: Кадр из трансляции

WRC. 13-й этап. Ралли Италии. Результаты по итогам четвёртого дня (топ-10):

1. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally1) — 3:24:57.0.

2. Себастьен Ожье (Toyota GR Yaris Rally1) +57.6.

3. Сами Паяри (Toyota GR Yaris Rally1) +1:37.4.

4. Адриен Фурмо (Hyundai i20 N Rally1) +2:38.6.

5. Эльфин Эванс (Toyota GR Yaris Rally1) +4:48.1.

6. Такамото Кацута (Toyota GR Yaris Rally1) +6:02.4.

7. Джон Армстронг (Ford Puma Rally1) +7:32.2.

8. Роопе Корхонен (Toyota GR Yaris Rally2) +12:10.4.

9. Роберт Вирвес (Toksport WRT) +12:11.1.

10. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +13:02.2.

Эванс в 2007 и 2011 году участвовал в отдельных этапах WRC. Полноценным участником чемпионата стал в 2013 году. Свою первую победу в WRC одержал на этапе в Великобритании в 2017 году.