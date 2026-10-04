Судьи вынесли Норрису выговор за инцидент под машиной безопасности в Малайзии

Стюарды ФИА сделали выговор чемпиону Формулы-1 Ландо Норрису («Макларен») после его вылета в гравий во время режима машины безопасности на Гран-при Бахрейна.

«Следуя за машиной безопасности, Норрис приблизился к первому повороту позади группы машин. Машина №63 (Джордж Расселл) остановилась из-за механической проблемы перед первым поворотом, что заставило машины впереди Норриса замедлиться. Норрис объяснил, что из-за низкого солнца и вызванных этим условий видимости было трудно распознать, что машины впереди начали замедляться раньше, чем обычно можно было бы ожидать.

Норрис, следовательно, неправильно оценил свою скорость сближения и подъехал к машинам впереди слишком быстро. Когда он это осознал, он резко затормозил и намеренно повернул влево, на поребрики, а затем в гравийную зону, чтобы избежать контакта с машинами впереди. Выехав на поребрики, Норрис уменьшил доступное сцепление для торможения, что ещё больше ограничило его способность замедлиться. При этом Норрис на мгновение обошёл машину №81 (Оскара Пиастри), которая находилась непосредственно перед ним.

Стюарды рассмотрели, являлось ли это обгоном при развёрнутой машине безопасности. Хотя Норрис на мгновение оказался впереди Пиастри, это произошло исключительно как следствие выезда Норриса с трассы при совершении действий во избежание столкновения. Пиастри немедленно вернул свою позицию, пока Норрис находился вне трассы. Стюарды, следовательно, постановили, что это не является манёвром обгона, и не предпринимают дальнейших действий в отношении этого аспекта инцидента.

Стюарды также сочли, что, особенно при движении за машиной безопасности, Норрис должен был с большей осторожностью управлять разрывом с машинами впереди и своей скоростью сближения. Преобладающие условия видимости были обстоятельствами, которые Норрис должен был учитывать при определении подходящей скорости и разрыва до машин впереди, а не причиной, оправдывающей такое вождение. Необходимость резкого торможения и манёвра во избежание столкновения в гравийной зоне продемонстрировала, что Норрис не поддерживал надлежащий запас в данных обстоятельствах.

Стюарды, следовательно, постановили, что Норрис вёл машину нестабильно, нарушив статью B5.13.2a Технического регламента ФИА Ф-1. Такая ситуация не должна возникать при движении за машиной безопасности, и Норрис был обязан поддерживать достаточный разрыв с машинами впереди. Однако, принимая во внимание, что Норрис отреагировал незамедлительно, как только осознал ситуацию, и успешно избежал контакта, стюарды считают выговор соразмерным наказанием.

Стюарды отдельно рассмотрели возвращение Норриса на трассу. Хотя машина №18 (Лэнс Стролл) находилась в относительной близости, Норрис вернулся постепенно и без необходимости для Стролла предпринимать действия во избежание столкновения или иным образом создавать небезопасную ситуацию. Стюарды, следовательно, постановили, что возвращение было безопасным.

Стюарды также рассмотрели, обогнал ли Норирс Стролла после возвращения на трассу при машине безопасности. Видеодоказательства показали, что, когда Норрис возвращался из гравия, он уже пересёк белую линию как минимум одним колесом и, таким образом, вернулся на трассу. В этот момент он был впереди Стролла, и ни в какой момент не обгонял его. Скорее, Стролл приблизился к Норрису, пока Ландо уже находился в процессе возвращения на трассу. Стюарды, следовательно, постановили, что Норрис не обгонял Стролла в условиях машины безопасности, и поэтому также не предпринимают дальнейших действий в отношении этой части инцидента.

Соответственно, стюарды налагают на Норриса выговор за хаотичное вождение. Дальнейших действий в отношении возвращения на трассу или предполагаемого обгона при развёрнутой машине безопасности не предпринимается», — говорится в решении стюардов.