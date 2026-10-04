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«Сегодня нам просто не хватило темпа». Пиастри — о шестом месте в гонке ГП Бахрейна

«Сегодня нам просто не хватило темпа». Пиастри — о шестом месте в гонке ГП Бахрейна
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал гонку Гран-при Бахрейна в Малайзии, в которой финишировал шестым, и заявил, что команда сейчас не борется за победы.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Сегодня была очень смешанная и хаотичная гонка. Мы рискнули на старте, поставив слики, а затем сразу заехали за промежуточными шинами, но замена была правильным решением, и тайминг машины безопасности позволил нам минимизировать её последствия. Мы значительно прибавили на жёстких шинах, особенно во втором отрезке, где догоняли Леклера, но финальная машина безопасности прервала это. Однако сегодня нам просто не хватило темпа, чтобы оказать длительное влияние.

Мы знаем, какую работу нам нужно проделать и что нужно продолжать давить и приносить дальнейшие разработки для машины, чтобы сократить этот разрыв, — мы видим прогресс наших соперников, что было ясно по выступлению «Ред Булл» в этот уикенд. Наши новые детали работают как ожидалось, но все остальные тоже улучшаются, так что сейчас мы не в борьбе за победы. Мы всё проанализируем, а затем сосредоточимся на Сингапуре», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

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