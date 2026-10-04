Сайнс раскритиковал регламент Формулы-1 после Гран-при Бахрейна

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал путь, по которому пошла Формула-1.

«Очевидно, что технический регламент получился невероятно сложным – и для пилотов, и для команд, и для силовых установок, и для производителей. Технические правила получились слишком уж усложнёнными. И снова возникает вопрос: кто именно пять лет назад решил, что Ф-1 нужно двигаться именно в этом направлении? Мы делаем всё возможное в рамках тех условий и правил, в которых нас поместили.

Сейчас ФИА и Формула-1 стараются максимально эффективно работать с теми условиями и теми решениями, которые были приняты пять лет назад, но совершенно очевидно, что те решения были ошибочными… Больше тут сказать особо нечего – нам, как спорту в целом, нужно извлечь из этого урок, чтобы не повторять подобных ошибок и больше не попадать в столь странные ситуации. Собственно говоря, вот к чему приводит такое обилие программного обеспечения и систем управления. Если бы в Ф-1 использовали атмосферные двигатели V8, ничего подобного бы не случилось», — приводит слова Сайнса The Race.

Напомним, на Гран-при Бахрейна «Уильямс» получил штраф в € 100 из-за нарушения скоростного режима, которое допустил Карлос Сайнс во время установочного круга.