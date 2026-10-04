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Сайнс раскритиковал регламент Формулы-1 после Гран-при Бахрейна

Сайнс раскритиковал регламент Формулы-1 после Гран-при Бахрейна
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал путь, по которому пошла Формула-1.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Очевидно, что технический регламент получился невероятно сложным – и для пилотов, и для команд, и для силовых установок, и для производителей. Технические правила получились слишком уж усложнёнными. И снова возникает вопрос: кто именно пять лет назад решил, что Ф-1 нужно двигаться именно в этом направлении? Мы делаем всё возможное в рамках тех условий и правил, в которых нас поместили.

Сейчас ФИА и Формула-1 стараются максимально эффективно работать с теми условиями и теми решениями, которые были приняты пять лет назад, но совершенно очевидно, что те решения были ошибочными… Больше тут сказать особо нечего – нам, как спорту в целом, нужно извлечь из этого урок, чтобы не повторять подобных ошибок и больше не попадать в столь странные ситуации. Собственно говоря, вот к чему приводит такое обилие программного обеспечения и систем управления. Если бы в Ф-1 использовали атмосферные двигатели V8, ничего подобного бы не случилось», — приводит слова Сайнса The Race.

Напомним, на Гран-при Бахрейна «Уильямс» получил штраф в € 100 из-за нарушения скоростного режима, которое допустил Карлос Сайнс во время установочного круга.

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