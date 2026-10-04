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Норрис: вся эта электроника в Формуле-1 просто не нужна

Норрис: вся эта электроника в Формуле-1 просто не нужна
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал новые гибридные двигатели после Гран-при Бахрейна, который прошёл на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Регламент просто ужасен. Случившееся сегодня лишь вновь доказывает, что все эти вещи нам просто не нужны – вся эта электроника и так далее. Больше добавить нечего. Все проблемы были в программном коде и принципах работы батареи», – приводит слова Норриса RacingNews365.

На прогревочном круге перед стартом гонки на многих болидах возникли неполадки в работе двигателей, которые удалось устранить только после того, как в ФИА переустановили программное обеспечение и выслали командам новые настройки со снятыми по многим параметрам ограничениями на мощность двигателей.

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