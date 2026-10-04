Бортолето извинился перед Сайнсом за столкновение в гонке ГП Бахрейна
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Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето, финишировавший 18-м на Гран-при Бахрейна в Малайзии, принёс извинения пилоту «Уильямса» Карлосу Сайнсу за столкновение на рестарте гонки.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
«В первую очередь я приношу извинения Карлосу. Я столкнулся с ним на рестарте, испортив и ему гонку, и себе. Я повредил переднее антикрыло и днище и оказался слишком далеко позади, чтобы за что-то бороться. Не скажу, что чисто провёл гонку, да и день получился сложным. Теперь мы постараемся извлечь что-то позитивное из прошедшего этапа перед отправкой в Сингапур. Надеюсь, там мы добьёмся хорошего результата», — приводит слова Бортолето официальный сайт Ф-1.
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