Бортолето извинился перед Сайнсом за столкновение в гонке ГП Бахрейна

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето, финишировавший 18-м на Гран-при Бахрейна в Малайзии, принёс извинения пилоту «Уильямса» Карлосу Сайнсу за столкновение на рестарте гонки.

«В первую очередь я приношу извинения Карлосу. Я столкнулся с ним на рестарте, испортив и ему гонку, и себе. Я повредил переднее антикрыло и днище и оказался слишком далеко позади, чтобы за что-то бороться. Не скажу, что чисто провёл гонку, да и день получился сложным. Теперь мы постараемся извлечь что-то позитивное из прошедшего этапа перед отправкой в Сингапур. Надеюсь, там мы добьёмся хорошего результата», — приводит слова Бортолето официальный сайт Ф-1.