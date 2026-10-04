Правительство Малайзии ведёт переговоры о возвращении «Сепанга» в календарь Ф-1

Премьер-министр Малайзии Анвар бин Ибрагим подтвердил, что правительство страны ведёт переговоры с руководством Формулы-1 о возвращении этапа в календарь чемпионата на постоянной основе.

«Мы обсуждаем это со Стефано Доменикали. Но пока ещё слишком рано о чём-то говорить. Стефано открыт к диалогу, и нам ещё предстоит всё обсудить», — приводит слова Ибрагима The Star.

По словам премьер-министра, прежде чем принять решение о полноценном возвращении Формулы-1, властям ещё предстоит оценить целесообразность проведения этапа для страны, а также финансовые затраты на организацию спортивного мероприятия.