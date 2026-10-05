Алонсо — о гонке ГП Бахрейна: мы были быстрее «Феррари». Я даже обошёл Хэмилтона

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от гонки Гран-при Бахрейна, прошедшей на трассе «Сепанг» в Малайзии.
«Гонка получилась весёлой. С самого начала произошло много всего – включая красные флаги. Мы долго ждали старта на пит-лейн. Мы решили стартовать на сликах, что оказалось неправильным решением – однако в тот момент все ощущалось вполне неплохо. Мы были быстрее «Феррари». Я даже обошёл [Льюиса] Хэмилтона. Я отрывался от него – и в тот момент подумал, что всё хорошо.
Но мы оказались очень медленными на сликах. Благодаря машине безопасности удалось изменить ситуацию и фактически начать гонку сначала. Я рад за команду. Осталось не так много уикендов, где мы можем заработать очки – и на таких этапах нам нельзя допускать ошибки. Мы не можем упускать возможности. Сегодня мы хорошо справились», – приводит слова Алонсо crash.net.
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