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Алонсо — о гонке ГП Бахрейна: мы были быстрее «Феррари». Я даже обошёл Хэмилтона

Алонсо — о гонке ГП Бахрейна: мы были быстрее «Феррари». Я даже обошёл Хэмилтона
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от гонки Гран-при Бахрейна, прошедшей на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Гонка получилась весёлой. С самого начала произошло много всего – включая красные флаги. Мы долго ждали старта на пит-лейн. Мы решили стартовать на сликах, что оказалось неправильным решением – однако в тот момент все ощущалось вполне неплохо. Мы были быстрее «Феррари». Я даже обошёл [Льюиса] Хэмилтона. Я отрывался от него – и в тот момент подумал, что всё хорошо.

Но мы оказались очень медленными на сликах. Благодаря машине безопасности удалось изменить ситуацию и фактически начать гонку сначала. Я рад за команду. Осталось не так много уикендов, где мы можем заработать очки – и на таких этапах нам нельзя допускать ошибки. Мы не можем упускать возможности. Сегодня мы хорошо справились», – приводит слова Алонсо crash.net.

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