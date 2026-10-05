Бриско выиграл гонку NASCAR Cup Series в Лас-Вегасе, Ларсон упрочил лидерство в чемпионате

Пилот команды Joe Gibbs Racing Чейз Бриско выиграл гонку South Point 400 — 31-й этап сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей». Для Бриско эта победа стала седьмой в карьере и второй в текущем сезоне.

Бриско лидировал на протяжении большей части дистанции и выиграл первую и вторую стадии заезда, однако на последних кругах его стремительно догоняли Кайл Ларсон и Тайлер Реддик. Бриско удержался впереди и первым пересёк линию финиша, а в предпоследнем повороте Ларсон допустил ошибку, врезался в отбойник, после чего машину Кайла зацепил Реддик. Несмотря на столкновение, Ларсон финишировал вторым, а Реддик сохранил третье место.

Четвёртое и пятое места заняли Остин Синдрик и Райан Блейни из Team Penske, топ-6 замкнул Уильям Байрон, а следом за ним расположились Чейз Эллиотт и Бубба Уоллас. Кроме того финишем на девятой позиции отметился трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. South Point 400 (топ-10):

1. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.

2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.3 сек.

3. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +3.2.

4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +4.8.

5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +5.2.

6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.2.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11.0.

8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +11.4.

9. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +13.2.

10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +13.3.

Общий зачёт по итогам прошедшей гонки по-прежнему возглавляет Кайл Ларсон, в то время как Денни Хэмлин ошибся в начале заезда и повредил сплиттер, когда его машину развернуло. К финишу Хэмлин пришёл на 16-й позиции, а его отставание от Ларсона выросло до 40 очков. Неудачно выступил и идущий в чемпионате третьим Кристофер Белл — он занял 23-е место и отстал на 55 баллов.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2318 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2278.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2263.

4. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2247.

5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2238.

6. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2234.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2212.

8. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2208.

9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2190.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2181.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bank of America 400 — пройдёт 11 октября на овале «Шарлотт Мотор Спидвей».