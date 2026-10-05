Бриско выиграл гонку NASCAR Cup Series в Лас-Вегасе, Ларсон упрочил лидерство в чемпионате

Пилот команды Joe Gibbs Racing Чейз Бриско выиграл гонку South Point 400 — 31-й этап сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей». Для Бриско эта победа стала седьмой в карьере и второй в текущем сезоне.
Бриско лидировал на протяжении большей части дистанции и выиграл первую и вторую стадии заезда, однако на последних кругах его стремительно догоняли Кайл Ларсон и Тайлер Реддик. Бриско удержался впереди и первым пересёк линию финиша, а в предпоследнем повороте Ларсон допустил ошибку, врезался в отбойник, после чего машину Кайла зацепил Реддик. Несмотря на столкновение, Ларсон финишировал вторым, а Реддик сохранил третье место.
Четвёртое и пятое места заняли Остин Синдрик и Райан Блейни из Team Penske, топ-6 замкнул Уильям Байрон, а следом за ним расположились Чейз Эллиотт и Бубба Уоллас. Кроме того финишем на девятой позиции отметился трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген.
Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.
NASCAR Cup Series. South Point 400 (топ-10):
1. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.
2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.3 сек.
3. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +3.2.
4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +4.8.
5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +5.2.
6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.2.
7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11.0.
8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +11.4.
9. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +13.2.
10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +13.3.
Общий зачёт по итогам прошедшей гонки по-прежнему возглавляет Кайл Ларсон, в то время как Денни Хэмлин ошибся в начале заезда и повредил сплиттер, когда его машину развернуло. К финишу Хэмлин пришёл на 16-й позиции, а его отставание от Ларсона выросло до 40 очков. Неудачно выступил и идущий в чемпионате третьим Кристофер Белл — он занял 23-е место и отстал на 55 баллов.
Положение в общем зачёте (топ-10):
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2318 очков.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2278.
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2263.
4. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2247.
5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2238.
6. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2234.
7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2212.
8. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2208.
9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2190.
10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2181.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bank of America 400 — пройдёт 11 октября на овале «Шарлотт Мотор Спидвей».