37-летний Боттас добирается до этапа ГП в Сингапуре на велосипеде из Малайзии

37-летний финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас отправился из Куала-Лумпур, Малайзия, на 17-й этап Гран-при Формулы-1 в Сингапуре на велосипеде. Об этом свидетельствуют данные его аккаунта в популярном приложении Strava. Кроме того, Боттас подтвердил данный факт, выложив небольшое видео на своей странице в соцсети.

По информации ресурса, Боттас, активно увлекающийся велоспортом, на 5 октября уже преодолел на велосипеде почти 57 км. Отметим, что общая протяжённость его маршрута должна составить примерно 450-500 км.

Фото: скриншот из Strava

Этап Ф-1 в Сингапуре стартует 9 октября со свободных практик.

На минувшем Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме Сепанг в Малайзии, Боттас сошёл на восьмом круге гонки.

Видео: самая высокая скорость в Формуле-1.