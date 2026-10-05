15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

37-летний Боттас добирается до этапа ГП в Сингапуре на велосипеде из Малайзии

37-летний Боттас добирается до этапа ГП в Сингапуре на велосипеде из Малайзии
Комментарии

37-летний финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас отправился из Куала-Лумпур, Малайзия, на 17-й этап Гран-при Формулы-1 в Сингапуре на велосипеде. Об этом свидетельствуют данные его аккаунта в популярном приложении Strava. Кроме того, Боттас подтвердил данный факт, выложив небольшое видео на своей странице в соцсети.

По информации ресурса, Боттас, активно увлекающийся велоспортом, на 5 октября уже преодолел на велосипеде почти 57 км. Отметим, что общая протяжённость его маршрута должна составить примерно 450-500 км.

Фото: скриншот из Strava

Этап Ф-1 в Сингапуре стартует 9 октября со свободных практик.

На минувшем Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме Сепанг в Малайзии, Боттас сошёл на восьмом круге гонки.

Материалы по теме
Хаос в Ф-1: первая победа Ферстаппена, Алонсо в очках и финальный удар по Расселлу!
Хаос в Ф-1: первая победа Ферстаппена, Алонсо в очках и финальный удар по Расселлу!

Видео: самая высокая скорость в Формуле-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android