Йос Ферстаппен эмоционально отреагировал на победу сына в гонке ГП Бахрейна

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отреагировал на первую победу сына в сезоне-2026 на Гран-при Бахрейна, который прошёл на трассе «Сепанг» в Малайзии.

«После всего дерьма в этом году это просто потрясающе! Это здорово для всей команды, для всех, кто часами работал на базе, кто каждый день поддерживал в себе боевой дух. Эта победа станет серьёзным толчком вперёд. Огромное уважение команде – за то, что они поняли, что именно создавало проблемы [с болидом]. После обновлений, привезённых в Баку на прошлой неделе, всё снова идёт гладко.

Несколько месяцев назад я и не ожидал, что всё так сложится. «Ред Булл» что-то обнаружил – и внезапно теперь многое снова работает. Это одна из красивых сторон этого спорта. С подходящими людьми можно перевернуть всю ситуацию. В начале года они отставали на целую секунду! Думаю, до конца года Макс сможет побороться ещё за несколько побед», — приводит слова Йоса Ферстаппена De Telegraaf.