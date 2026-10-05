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Йос Ферстаппен эмоционально отреагировал на победу сына в гонке ГП Бахрейна

Йос Ферстаппен эмоционально отреагировал на победу сына в гонке ГП Бахрейна
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Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отреагировал на первую победу сына в сезоне-2026 на Гран-при Бахрейна, который прошёл на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«После всего дерьма в этом году это просто потрясающе! Это здорово для всей команды, для всех, кто часами работал на базе, кто каждый день поддерживал в себе боевой дух. Эта победа станет серьёзным толчком вперёд. Огромное уважение команде – за то, что они поняли, что именно создавало проблемы [с болидом]. После обновлений, привезённых в Баку на прошлой неделе, всё снова идёт гладко.

Несколько месяцев назад я и не ожидал, что всё так сложится. «Ред Булл» что-то обнаружил – и внезапно теперь многое снова работает. Это одна из красивых сторон этого спорта. С подходящими людьми можно перевернуть всю ситуацию. В начале года они отставали на целую секунду! Думаю, до конца года Макс сможет побороться ещё за несколько побед», — приводит слова Йоса Ферстаппена De Telegraaf.

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