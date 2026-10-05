Боттас извинился перед командой за сход в гонке Гран-при Бахрейна

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас принёс извинения команде после схода в гонке Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Старт на сликах состава «софт» в таких условиях был сопряжён с риском, который сегодня не окупился. Сразу после старта я видел, как мимо проезжали быстрые машины на промежуточных шинах, и я сразу понял, в какой мы оказались ситуации. Мы рассчитывали, что трасса высохнет быстрее, и решили рискнуть, попробовав нестандартный подход, но в конечном итоге ничего не вышло. Я рискнул, пытаясь не отстать от пелотона, но моя ошибка привела к сходу. Я могу лишь принести извинения команде», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кадиллака».