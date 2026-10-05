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Боттас извинился перед командой за сход в гонке Гран-при Бахрейна

Боттас извинился перед командой за сход в гонке Гран-при Бахрейна
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас принёс извинения команде после схода в гонке Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Старт на сликах состава «софт» в таких условиях был сопряжён с риском, который сегодня не окупился. Сразу после старта я видел, как мимо проезжали быстрые машины на промежуточных шинах, и я сразу понял, в какой мы оказались ситуации. Мы рассчитывали, что трасса высохнет быстрее, и решили рискнуть, попробовав нестандартный подход, но в конечном итоге ничего не вышло. Я рискнул, пытаясь не отстать от пелотона, но моя ошибка привела к сходу. Я могу лишь принести извинения команде», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кадиллака».

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